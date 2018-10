Ciro Gomes vota em Fortaleza e chega acompanhado da família

Ciro Gomes (PDT) chegou em sua sessão eleitoral às 9h08 deste domingo (7) na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em Fortaleza. O candidato à Presidência da República chegou acompanhado da esposa, Giselle Bezerra, do governador Camilo Santana (PT-CE) e de seu irmão Cid Gomes, candidato ao Senado pelo PDT.

No local, sua filha e sua neta já aguardavam sua chegada. Alguns apoiadores de Ciro, com adesivos e bandeiras também aguardavam a chegada do presidenciável.

Ciro brincou que na Nova Zelândia e na Austrália, onde o pleito já ocorreu, por conta do fuso horário, as urnas já foram abertas e ele está no segundo turno.

