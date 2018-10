Candidato João Goulart Filho diz que partido decidirá apoio na terça

Brasília - O candidato à Presidência da República João Goulart Filho (PPL) votou por volta de 9h20 em uma escola infantil de Brasília. Goulart Filho chegou ao local pouco depois das 9h, acompanhado da mulher e outros familiares, do candidato a vice de sua chapa, Léo da Silva Alves, e de candidatos a deputado distrital e federal por sua chapa.

O candidato não enfrentou filas e aguardou apenas uma eleitora concluir a votação antes de ocupar a urna. Na saída, ele reclamou do tratamento dado nessas eleições aos novos partidos e disse que o PPL ainda se reunirá para decidir quem apoiará no segundo turno. "Tivemos eleição profundamente antidemocrática com os partidos em construção. Esperamos que esta eleição pacifique o Brasil e una o povo brasileiro", afirmou.

Segundo Goulart Filho, haverá uma reunião do partido na terça-feira para determinar os próximos passos. "Vamos esperar o resultado da urna, caso eu não chegue ao segundo turno, o apoio será uma decisão extremamente coletiva", completou o candidato.

