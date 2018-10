Imagens de boletins de urnas no exterior não indicam resultado total

As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostrando dados de apuração de urnas no exterior são verdadeiros, mas refletem resultados extremamente parciais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que, assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe da seção imprime um boletim e o fixa na porta. São imagens desses boletins que estão circulando nas redes. O resultado final das eleições, no entanto, só será divulgado na noite de hoje, com os votos de todas as urnas no Brasil.

O tribunal alerta que esses boletins são de seções eleitorais. Há países com somente uma e outros, como Estados Unidos e China, com mais seções. Ou seja, cada extrato é de uma seção específica e não da totalidade do país.

No exterior

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que às 10 horas deste domingo, 7, horário de Brasília, os eleitores brasileiros de 18 países já haviam encerrado a votação para o cargo de presidente da República. Wellington, capital da Nova Zelândia, foi a primeira cidade a concluir a votação, às 2h deste domingo.

Além da Nova Zelândia, a eleição também já foi encerrada na Austrália, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nepal, Omã, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste e Vietnam.

De acordo com o TSE, 500.727 eleitores brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar em 171 localidades eleitorais de 99 países para eleger o presidente da República.

