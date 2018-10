Eleitores reclamam de dificuldades em acessar aplicativo e-título

Brasília - Eleitores reclamaram de dificuldades de acesso ao e-título, aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criado para substituir o título de eleitor, e ao site do tribunal.

De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal, pode estar tendo lentidão no acesso ao aplicativo por sobrecarga no acesso de muitos eleitores. O tribunal disse que as dificuldades são resolvidas em minutos e orientou os eleitores a fazerem mais de uma tentativa até conseguirem o acesso.

Em relação ao site, a assessoria esclareceu que, por segurança e para evitar ataques de hackers, o tribunal reduziu as funções da página, o que pode resultar em lentidão durante o dia.

Leia mais:

Veja o que você precisa para votar neste domingo (7)