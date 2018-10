Alckmin: vamos aguardar o resultado da urna com muita confiança

O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse, ao deixar seu local de votação em São Paulo, que vai aguardar "com confiança" o resultado das urnas. O candidato evitou, ainda, comentar sobre sua posição caso não passe para um eventual segundo turno. "Não é o momento para fazer análise política", disse o ex-governador.

O tucano também não comentou a declaração de João Doria, candidato do partido ao governo de São Paulo, que afirmou que daria um voto "solidário" ao seu padrinho político.

Alckmin foi ao colégio eleitoral onde vota na manhã de hoje com a esposa, dona Lu, e seus netos. Acompanharam ainda a votação do presidenciável tucano aliados e Doria.

Do colégio, Alckmin deve voltar à sua residência, localizada a cerca de dois quilômetros de distância, para passar o dia. O estafe de sua equipe deve acompanhar a apuração a partir da tarde, no QG da campanha, no Centro da capital paulista.

