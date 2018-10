Eleitores de Bolsonaro postam foto com armas na urna; veja vídeo

Veja o momento que o eleitor vota apertando o número com o cano da arma | Autor: Divulgação

Alguns eleitores do candidato à presidente Jair Bolsonaro (PSL) estão levando para a cabine de votação armas de fogo. Além disso, ainda fotografam e gravam vídeos com os revólveres. A prática se caracteriza como crime eleitoral.

As imagens viralizaram na internet. Apoiadores de Bolsonaro estão compartilhando o videos em grupos de Whatsapp.

Uma das imagens mostra um revólver em cima da urna eletrônica. O local é a Escola Estadual Professor Mauricio Brum, que fica em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. No vídeo, um homem vota nos números de Bolsonaro com o cano da arma.

A atitude de fotografar e filmar a cabine de votação, e ainda com armas, foi uma resposta dos apoiadores de Bolsonaro a um apelo de seu filho, Eduardo Bolsonaro, candidato a deputado federal pelo PSL. Ele pediu, em suas redes sociais, para que os eleitores do pai gravem e filmem ao vivo seus locais de votação, o que é crime eleitoral.

Filho de Bolsonaro pede que os eleitores façam vídeos | Foto: Divulgação

Crime eleitoral

A Lei Eleitoral 4737/65 proíbe que se tire qualquer tipo de foto ou grave vídeos durante a votação, incluindo fotos da urna e selfies na cabine.

Leia mais:

Prefeito Arthur Neto vota acompanhado de Omar Aziz

Em votação, Vanessa fala sobre inclusão de mulheres na política