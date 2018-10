Bolsonaro e Haddad no 2º turno rumo à Presidência da República

Os extremos se enfrentam no segundo turno na disputa à presidência do Brasil. O primeiro turno chega ao fim confirmando o favoritismo dos candidatos que lideraram as pesquisas eleitorais nas últimas semanas: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) – que entrou na disputa após a candidatura de Lula ser impugnada.

Mesmo distante das ações de campanha nas últimas semanas, após ter sofrido um atentado em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro, quando foi esfaqueado durante caminhada com eleitores e correligionários, Bolsonaro foi o candidato mais bem votado no primeiro turno.

O segundo mais votado é Haddad, que também não teve muito tempo de campanha, já que o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo foi apresentado como candidato somente em 31 de agosto, após ser confirmada a impugnação na chapa que tinha Lula como presidente.

2º turno e rejeições

De acordo com a última pesquisa Ibope, divulgada no último sábado (6), Bolsonaro e Haddad apresentaram o maior índice de rejeição entre os eleitores. Bolsonaro aparece na pesquisa com 43% de rejeição, contra 36% de Haddad.

A mesma pesquisa aponta vitória de Bolsonaro no segundo turno com 45% dos votos, contra 41% dos votos em Haddad.



Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro é um militar da reserva e político brasileiro, filiado ao Partido Social Liberal (PSL). É deputado federal desde 1991, atualmente em seu sétimo mandato, eleito pelo Partido Progressista (PP). Serviu no Exército Brasileiro de 1971 a 1988, passando para a reserva na patente de capitão.

Uma figura controversa no Brasil, ele é conhecido por suas visões políticas populistas e de extrema-direita, o que inclui a simpatia pela ditadura militar no Brasil (1964–1985) e a defesa das práticas de tortura por aquele regime.

Haddad

Fernando Haddad é professor acadêmico, advogado e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff, e prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016.