Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, é eleito deputado federal

O namorado da apresentadora Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, foi eleito deputado federal pelo estado de Pernambuco. Túlio é do partido PDT, mesmo do candidato Ciro Gomes.

Com 75.642 votos, equivalente a 1,75% dos votos válidos, Túlio ocupará uma cadeira na Câmara dos Deputados. Atualmente, o advogado é suplente de deputado federal. Ele é filiado ao PDT desde 2007.

Túlio ganhou fama após assumir o namoro com a apresentadora da Rede Globo em novembro do ano passado.

A apresentadora usou as redes sociais para parabenizar o namorado pela vitória. "Parabéns, amor, pela sua conquista e, principalmente, pela campanha feita com amor, respeito, leveza, paz e muito trabalho", escreveu no Instagram.

