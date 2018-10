Bolsonaro elogia ação de policiais em assalto com reféns em Manaus

Manaus - O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) elogiou os policiais que atuaram na ação contra os assaltantes, no último sábado (13), que usaram reféns como escudo humano.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro compartilhou uma matéria do Estadão sobre o assunto e escreveu: "Parabéns aos Policiais pelo bom trabalho".

Assalto

Cinco homens invadiram uma casa lotérica na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, na tarde do último sábado (13), e fizeram 24 pessoas reféns. Após horas de negociação, os criminosos saíram da loteria usando os reféns como um escudo humano.

O grupo saiu de braços dados, obrigados a proteger os bandidos. Eles seguiram por uma rua, enquanto o grupo criminoso apontava armas para alguns dos reféns e atirava para cima, para tentar intimidar a polícia.

Postagem do presidenciável no Twitter | Foto: Divulgação

No encalço dos criminosos, policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil tentavam resgatar as vítimas ilesas.

O delegado Juan Valério, que atuou na linha de frente das negociações, disse que os assaltantes não quiseram se entregar e ainda dispararam contra a polícia colocando os reféns em risco.

“Os elementos foram neutralizados sem nenhum dano colateral. Foi uma ação cirúrgica dos dois times táticos (COE e FERA), altamente treinados. Nossa ação foi legítima dentro dos parâmetros legais”, ressaltou Valério.

Quatro, dos cinco assaltantes, foram mortos na troca de tiros com a polícia. O quinto criminoso se entregou e foi levado para a Delegacia Geral. Todos os reféns foram liberados sem nenhum ferimento.

Moradores da área registram os momentos de tensão. Em dos vídeos, compartilhado em grupos de WhatsApp, é possível ver o momento que os reféns são liberados e os criminosos mortos.

Leia mais:

Vídeo mostra troca de tiros entre polícia e assaltantes de loteria

Assaltantes são mortos e reféns são libertados após roubo em lotérica