Vídeo: Bolsonaro fala sobre polêmicas em entrevista exclusiva ao SBT

Nesta terça-feira, 16, o jornalista Carlos Nascimento entrevistou, do SBT, entrevistou com exclusividade, o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), direto do Rio de Janeiro.



Em conversa exibida ao vivo, Bolsonaro falou sobre a composição de seu eventual ministério, caso eleito. "Pretendemos ter um ministério bastante enxuto, com aproximadamente 15 nomes, e definimos três até o momento: Paulo Guedes, para a Economia, Onyx Lorenzoni, Casa Civil, e general Heleno da Defesa".

Sobre as declarações polêmicas do candidato a vice na chapa, general Mourão, Bolsonaro acredita que ocorreu um excesso por parte da imprensa, e que o vice foi mal interpretado, e não disse que vai acabar com o 13º salário dos trabalhadores.

O candidato do Partido Social Liberal conquistou o direito de disputar o segundo turno com Haddad ao obter 46,03% dos votos válidos no primeiro turno das eleições 2018.

Nesta quarta-feira, 17, será a vez de Fernando Haddad ser entrevistado por Nascimento.

