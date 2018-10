Haddad pede que simpatizantes multipliquem presença nas redes sociais

“Nós temos de multiplicar a nossa presença nas redes para conter a ‘mentirada’ que ele [Bolsonaro] conta”, informou Haddad | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Depois de passar o dia no Rio de Janeiro, o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, viajou nesta sexta-feira (19) à noite para Fortaleza e foi recepcionado por simpatizantes. Ele passa o fim de semana no Nordeste com atos marcados em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Crato, no Ceará, Picos, Piauí, e São Luís, no Maranhão.

Em Fortaleza, ao lado da mulher Ana Stela, o candidato afirmou ter o título de “cidadão cearense”. Segundo ele, o momento é de mobilização e entusiasmo a uma semana das eleições. Haddad se disse com mais energia nesta etapa. “Estou com uma disposição nesta reta final dez vezes maior do que a inicial.”

No momento em que Haddad e seu adversário Jair Bolsonaro (PSL) trocam acusações sobre a suposta existência de empresários que financiariam a disseminação de notícias falsas contra o PT, o candidato petista pediu aos simpatizantes que participem mais das redes sociais.

“Nós temos de multiplicar a nossa presença nas redes para conter a ‘mentirada’ que ele conta”, disse o candidato, informando que a Procuradoria Geral Eleitoral investiga as denúncias sobre a propagação de fake news contra o PT.

Segundo Haddad, a expectativa é que alguém seja preso até o final do processo. Ele não mencionou nomes, mas segundo as informações divulgadas o grupo suspeito reúne de 20 a 30 empresários. “Espero que haja alguma prisão preventiva para que denuncie o que houve na campanha.”

Nas redes sociais, Haddad voltou a cobrar de Bolsonaro sua participação nos debates. Ele sugeriu que as emissoras de televisão devem “abrir o microfone” para os candidatos que comparecerem ao debate marcado.

“É um direito dos cidadãos conhecer os candidatos à Presidência da República.” No entanto hoje Bolsonaro reiterou que não comparecerá a debates.

