Em vídeo, Eduardo Bolsonaro afirma que pode fechar STF com um soldado

Um vídeo polêmico em que Eduardo Bolsonaro, filho do candidato à presidência da República no segundo turno Jair Bolsonaro (PSL), afirma que se quisesse "fechar" o Supremo Tribunal Federal (STF) precisaria apenas de um cabo e um soldado militar, foi um dos assuntos mais comentados na manhã deste domingo (21).

O vídeo foi feito antes do primeiro turno das eleições gerais e mostra Eduardo ministrando em uma aula. Quando perguntado se as Forças Armadas do Exército Brasileiro interviriam caso a corte federal impugnasse a candidatura de Bolsonaro, ele respondeu que seria difícil de acontecer, mas salvou uma ameaça de reserva.

"Se eles (STF) quiserem pagar para ver, vão ser eles contra nós. Se quiserem arguir alguma coisa contra nós, vão ter mesmo essa força? O pessoal até brinca que para fechar o STF nem precisa de um Jipe, basta um soldado e um cabo", disparou.



O vídeo ficou identificado nas redes sociais com a hashtag #EAgoraTSE e esteve entre os dez assuntos mais comentados do Twitter. No discurso de desconstrução de Eduardo, ele ainda diz que se um dos ministros for preso pelo Exército, não geraria impacto social.

"Cê acha que o povo iria para a rua e gritar: "Solta o Gilmar, Solta o Gilmar"? (Em referência ao ministro Gilmar Mendes). Quem são os ministros na rua se você tirar o poder de caneta deles?", indagou.

Internautas opinaram sobre o vídeo afirmando querer uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o caso. Um usuário da rede social disse ser uma "desmoralização da Justiça" o vídeo de Eduardo.

Sobre o caso, o órgão federal não se manifestou. O corregedor-geral Jorge Mussi decidiu abrir uma ação de investigação para apurar se Jair Bolsonaro deve ficar inelegível pelos próximos oito anos devido ao abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação.

