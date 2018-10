‘O PT governa para os pobres e isso incomoda a elite’, diz deputado

Manaus - Filiado ao Partido dos Trabalhadores há 23 anos, o deputado federal mais votado do pleito de 2018 no Amazonas, advogado e economista José Ricardo fala ao EM TEMPO sobre seus projetos para a Câmara Federal e sobre a atual situação política que divide os brasileiros entre a direita e o antipetismo.

Deputado estadual pelo segundo mandato, o “Homem da Kombi” – como é conhecido popularmente por sua atuação política nos bairros de Manaus sobre o veículo – considera a votação expressiva que teve no Estado se deve ao trabalho participativo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e às lutas nos seguimentos da economia, educação, saúde e segurança.

Confira a entrevista!

EM TEMPO – Nessas eleições há uma onda muito forte contra o PT e, mesmo assim, o senhor conseguiu ser o deputado federal mais votado do Amazonas. A que o senhor atribui esse resultado?

José Ricardo — Sempre tivemos um mandato participativo, contundente, nessa linha da fiscalização, cobrança do governo, e também da prestação de contas. As pessoas me viam todos os finais de semana em cima de uma Kombi prestando contas, falando sobre o meu trabalho, sobre os projetos, e isso chama a atenção, porque as pessoas querem ver o político trabalhando. Elas não querem que ele suma. Ouvi muito isso durante a campanha, mas o que a gente vê é que depois da eleição o político some. Aprendi isso com o Praciano. Fui eleito vereador junto com ele e desde então toda semana presto contas do meu trabalho. Sagradamente, todos os finais de semana estou num terminal de ônibus ou numa feira, mercado, e isso influenciou bastante. Também há o fato de estarmos inseridos em muitas lutas da sociedade, como a causa dos professores, Zona Franca, área da saúde, e isso tem contribuído.

ET– No Congresso Nacional, o senhor poderá lutar com mais armas para beneficiar o Amazonas. Quais serão as prioridades no seu mandato como deputado federal?

JR — Como deputado federal, também vou continuar fiscalizando. Na questão da saúde, a Operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, tem mostrado o desvio de recursos do governo federal da saúde no Amazonas, nas contratações de serviços. Isso vale para as obras e convênios. Uma série de repasses federais para o Estado que precisa ser fiscalizada. Temos várias pautas. Por exemplo, na Educação, o piso salarial não é cumprido. Na economia, vamos lutar pela defesa e pela ampliação da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus. Vamos cobrar a infraestrutura, ou seja, melhorar a internet para todas as atividades no interior do Estado. A Dilma (ex-presidente) tinha um projeto da Amazônia Conectada, que era colocar fibra ótica através dos rios. O projeto foi iniciado, feito entre Coari e Tefé pelo Exército, mas foi paralisado. Vou lutar também pela ampliação de aeroportos no interior do Estado. Precisamos de política de moradia forte no Amazonas. Manaus tem 128 mil famílias sem casa – segundo dados do IBGE – isso resulta em 400 mil pessoas que não têm onde morar, e isso fomenta as ocupações irregulares. Essa vai ser uma luta grande.

ET – Qual a diferença entre o PT de hoje e o PT do ex-presidente Lula?

JR — O PT é um grande partido. Ele tem mais de R$ 2 milhões de filiados e existe há 38 anos. Foi fundado não de cima para baixo, mas de baixo para cima. A base dele é popular: professores, operários, pescadores, trabalhadores rurais, intelectuais, estudantes, mulheres, quilombolas, jovens. Esses são os que fundaram o PT e que continuam sendo a base do partido. Se não fosse assim, ele já estava destruído. Com toda campanha feita pelo PT ao longo desses anos, nenhum outro partido teria resistido. O PT está no segundo turno com o candidato Fernando Haddad como Presidente da República, porque os partidos que patrocinaram o golpe no Brasil não estão no segundo turno. O PT tem a maior bancada federal eleita. Elegeu muitos governadores no Nordeste. O que se criou foi um antipetismo, e disso se aceita qualquer pessoa no lugar do PT. Muitos seguimentos e partidos que apoiaram o golpe, ao tirar uma presidente eleita do poder, não esperavam que a Lava Jato fosse pegar outras lideranças políticas de outros partidos. O PT tem os seus problemas, tem seus erros, seus equívocos, que acho que isso precisa ser equacionado. Têm pessoas que foram presas, mas o PT continua firme com seus ideais, suas lutas, como a luta pela igualdade e inclusão social. Isso que incomoda a elite do Brasil: o PT luta pelos mais pobres. Tem gente que se envolveu em corrupção, lamentavelmente. Todos os partidos têm esse tipo de gente, mas no momento é contra o PT que há uma campanha da grande mídia.

ET – Fernando Haddad está preparado para assumir a Presidência do país?

JR – Está mais do que preparado. Tem um projeto que o Haddad defende que é usar as reservas internacionais do país para investir em ciência e tecnologia, pesquisa, inovação e geração de emprego através do setor industrial por exemplo, e ele esteve em Manaus falando sobre isso. Nós vamos cobrar isso. Até na campanha política, se percebe que só se fala do PT, não se fala do Haddad. No primeiro turno, o Geraldo Alckmin fez uma campanha falando mal do PT e do Bolsonaro. Ele não fala do Haddad, porque não tem nada contra ele. Foi o ministro da Educação que mais esteve nesse cargo e não houve nenhum problema na gestão dele. Ele que reestruturou o Fundeb. Antes, os prefeitos do interior ficavam com pires na mão com o governo federal. Ele que criou o Prouni, Fieis foi reestruturado para facilitar o acesso ao crédito. Houve uma expansão do ensino técnico no Brasil. O Amazonas tinha três escolas técnicas, agora tem 16. Foram mais de 400 construídas no Brasil. Dobrou o número de vagas nas escolas públicas, e o número de vagas mais do que dobrou. Ele fez uma grande revolução na Educação do Brasil.

ET – Nos governos de Lula e Dilma, o PT construiu o gasoduto no Amazonas, prorrogou a Zona Franca e trouxe programas sociais importantes como o Luz para Todos para as regiões ribeirinhas. O porquê dessa votação baixa de Haddad no primeiro turno em Manaus?

JR – Essa é uma questão que se discute. Lula e Dilma investiram muito na infraestrutura. Se a gente for olhar a energia, além do gás de Urucu – um investimento bilionário em Manaus para ajudar o Polo Industrial –, você tem o Linhão de Tucuruí, trazendo energia do Pará até o Amazonas. Você tem obras como a própria ponte. Você tem portos do Ministério dos Transportes, onde em todos os municípios do Estado foram construídos portos. Você tem programas sociais como Luz para Todos, o Minha Casa e Minha Vida. E aqui em Manaus, o Proama tem recursos majoritários do governo federal, onde foram investidos cerca de R$ 230 milhões e muitos outros. Acho que, talvez, o PT precisou divulgar mais isso para a população. É preciso uma educação política. É preciso as pessoas saberem que para se ter uma política social, é que houve uma decisão política de priorizar os mais pobres. Só que a pessoa não sabe por que não foi trabalhando isso. Porque programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa e Minha Vida foram criados pelo PT para tirar milhões de brasileiros da miséria e do mapa da fome.