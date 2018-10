ONU pede a políticos brasileiros que evitem discursos incendiários

As eleições deste ano esta marcada com uma batalha entre os dois candidatos à Presidência | Foto: divulgação





O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) fez nesta sexta-feira um pedido aos atores políticos no Brasil para que evitem usar um discurso incendiário na campanha eleitoral e que condenem qualquer tipo de violência.

"Pedimos aos líderes políticos e a todos aqueles com influência para que publicamente condenem qualquer tipo de violência durante este delicado período eleitoral", afirmou em entrevista coletiva Ravina Shamdasani, porta-voz da Acnudh.

"Fazemos um pedido a todas as partes para que se expressem pacificamente, com respeito aos direitos dos restantes", acrescentou a porta-voz.

Shamdasani respondeu assim a uma pergunta sobre as opiniões expressadas pelo candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas para o segundo turno das eleições presidenciais do próximo domingo.

A porta-voz ressaltou que a Acnudh "condena qualquer ato de violência" e pediu que os mesmos sejam investigados.

"Fazemos um pedido para uma investigação rápida e efetiva de qualquer ato violento", disse Shamdasani.

"O discurso violento e inflamatório durante as eleições e, particularmente, contra pessoas LGBT, mulheres, afrodescendentes e contra aqueles com visões políticas diferentes são muito preocupantes", ressaltou a porta-voz.

