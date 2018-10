Com apoio de Ciro Gomes, Haddad confia que possa ganhar 4 pontos

Haddad também afirmou que está ocorrendo uma "grande reviravolta" na eleição | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Manaus - A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, o candidato do PT Fernando Haddad afirmou nesta sexta-feira (26), em Salvador, que o apoio explícito de Ciro Gomes, candidato do PDT derrotado no primeiro turno, pode alavancar sua candidatura em até quatro pontos percentuais. "A gente vai ganhar uns 3 a 4 pontos com o apoio do Ciro."

Ciro Gomes embarcou para a Europa logo após o primeiro turno e a previsão é de que ele desembarque hoje à noite em Fortaleza. Antes de viajar, ele afirmou que não votaria em Bolsonaro. O PDT defendeu o "apoio crítico" a Haddad.

Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem (25), mostrou o candidato Jair Bolsonaro (PSL) com 56% dos votos válidos enquanto Haddad aparece com 44%. A diferença diminuiu seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

Salvador

Nesta sexta-feira Haddad fez uma caminhada no bairro de Ondina, acompanhado por simpatizantes e correligionários. Ele recebeu apoio de mestres de capoeira, líderes religiosos do candomblé e integrantes do movimento negro da Bahia pela democracia.

O ato político contou ainda com a participação do governador da Bahia reeleito no primeiro turno, Rui Costa (PT), e do senador eleito Jaques Wagner (PT-BA). Para Wagner, as pesquisas mostram que a onda a favor do adversário Bolsonaro se esgotou.

"Esse movimento está acontecendo. Eu não sei quantos votos estão virando a cada dia. É raro a gente ver uma militância tão ampla, muita gente saindo de casa para não ver o mal maior. As pessoas que estão com banquinha no Rio de Janeiro conversando com as pessoas não são petistas, são democratas. Essa eleição virou um plebiscito entre democracia e barbárie", disse Jaques Wagner.

Tendência de virada

Haddad também afirmou que está ocorrendo uma "grande reviravolta" na eleição desse ano com a reversão da intenção de votos em colégios eleitorais importantes, como a cidade de São Paulo, onde foi prefeito entre 2013 e 2016. Em seguida, ele disparou contra Bolsonaro, dizendo que sua eleição significaria "um atraso de 500 anos" para o país, e que as pessoas estão percebendo isso. "O povo descobriu que ele mente e que ele foge. Ninguém gosta de homem frouxo e mentiroso."

O candidato afirmou que o objetivo é conseguir, no segundo turno, 70% dos votos no estado, contra os cerca de 60% que ele obteve na primeira fase das eleições.

A partir das 20h, Haddad participa de uma sabatina na TVE da Bahia, a última antes das eleições. No sábado, o petista deve passar o dia em São Paulo.

Leia mais:

Haddad vai seguir em busca do apoio de Ciro Gomes até domingo

Corregedor pede que ministro do TST explique encontro com Bolsonaro