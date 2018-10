Deputado invade rádio em Boa Vista e agride prefeita e assessores

Boa Vista (RR) - Os ânimos das eleições para governo de Roraima estão exaltados, após um episódio de violência em que o deputado Jalser Renier (SD), atual presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, partiu para a agressão física a assessores da prefeita Teresa Surita (MDB), durante entrevista na Rádio 93 FM, na tarde desta Sexta-feira (26).



Renier invadiu o estúdio da rádio, de forma agressiva, no momento em que Teresa concedia entrevista ao radialista Bruno Perez, e a agrediu verbalmente, com frases como: "Porque você não tem caráter”.

Ele se referia a suposta retirada de apoio por parte da prefeita ao candidato Anchieta Jr (PSDB), que representa o grupo político a que ele e Romero Jucá apoiam em Roraima e que disputa o governo no segundo turno das eleições estaduais.

A candidatura é resultado da desistência de Teresa a concorrer ao governo do estado. Fora de controle, o político acusa a prefeita de ter abandonado o candidato do grupo, após o primeiro turno.

O vídeo que registra o momento da agressão viralizou na internet e causa constrangimento ao meio político de Roraima, já que agressor, por ser presidente da Assembleia do Estado, falta com o decoro. Confira o vídeo abaixo:

Em vídeo, prefeita de Boa Vista Teresa Surita explica confusão com Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima | Autor: Video/





Agressão

Prefeita de Boa Vista Teresa Surita | Foto: Divulgação MDB

Ao perceber a entrada de Renier, Teresa diz que vai encerrar a entrevista e o deputado questiona a decisão. "Porque encerrar? Essa prefeita é uma prefeita irresponsável. É uma pilantra. Essa prefeita é uma prefeita sem noção, sem caráter".



Em seguida Teresa pede que um de seus assessores continue gravando as agressões verbais quando, ao perceber que está sendo filmado, Jalser toma o celular da mão do assessor e o joga no chão gritando "grava seu idiota. Grava". A imagem é interrompida, mas o áudio da mídia continua gravando.

O presidente da ALE chama então Teresa de idiota. Também foram registrados gritos, xingamentos e pessoas chamando seguranças do local.

Depois que as imagens são retomadas, é possível ouvir uma pessoa tentando acalmar o presidente. "Jalser, para. Na rua não", diz, quando o presidente deixa o estúdio e segue em direção a rua.

Defesa

Em sua defesa, Jalser afirma que Teresa criou um "factóide político". "Eu, como cidadão, como ser humano, qualquer pessoa que se sentir agredida na questão da tolerância política pode entrar e pedir o direito de resposta. Eu fui simplesmente - tem o áudio gravado - onde nós entramos e [pedi] simplesmente que eu tivesse a oportunidade de me defender".

Prefeita registrou caso na PF

De acordo com o Portal G1, Teresa Surita registrou o caso na Polícia Federal por considerar que as agressões de Renier estão relacionadas às eleições para governador. Ela esclareceu que dava a entrevista na rádio sobre os ajustes financeiros que fará na gestão municipal e que não pediu voto para qualquer candidato ao executivo estadual.

" No meio da entrevista, o apresentador me perguntou sobre a questão política do segundo turno e eu coloquei a minha livre expressão de escolha. Eu não citei o nome do deputado nenhuma vez. Eu não entrei em questão política, não pedi voto para ninguém. Continuamos a entrevista quando Jalser invadiu o estúdio e veio com muitas agressões, inclusive físicas" " Teresa Surita, Prefeita de Boa Vista

Os três servidores que teriam sido agredidos, a prefeita e outros dois servidores prestaram depoimento na PF por cerca de três horas.



Três deles também passaram por exame de corpo de delito. A secretária de Teresa, Ana Florêncio, afirmou que teve o punho esquerdo ferido por Jalser ao tentar intervir na confusão.

A prefeita disse que relatou à PF o ocorrido e que já sofreu outras ameaças por parte de Renier. Ela ainda irá analisar com advogados quais medidas judiciais irá tomar. "Coloquei minha preocupação porque durante as ameaças que ele me fez na rádio. ele ameaça a minha vida".

Assista ao vídeo com explicações da prefeita Teresa Surita:

Em vídeo, prefeita de Boa Vista Teresa Surita explica confusão com Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima | Autor: Video/

Leia mais:

Roraima elege primeira mulher índigena como deputada federal

Falta de repasses deixou detentos sem comida em Roraima

Representantes nortistas do mister Brasil serão coroados em Manaus