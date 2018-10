Eleitora é presa por agredir mesária neste domingo (28)

A mulher não aceitou a negativa e iniciou uma discussão | Foto: Divulgação

Uma eleitora foi presa por agredir uma mesária durante a votação para o segundo turno, neste domingo (28), em Porto Alegre. Segundo o jornal Zero Hora, a ocorrência foi registrada no Colégio Concórdia, bairro São Geraldo, zona norte da capital gaúcha.

De acordo com informações da Brigada Militar, a eleitora se negou a apresentar o documento de identificação no momento do voto, sendo impedida pela mesária de votar.

A mulher não aceitou a negativa e iniciou uma discussão, agredindo a mesária. As duas foram encaminhadas ao Foro Central, e a agressora assinou um termo circunstanciado.

Até às 12h, cinco prisões relacionadas às eleições foram registradas no Rio Grande do Sul.