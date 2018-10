Homem é detido com faca em escola no Novo Aleixo

Manaus - No fim da manhã deste domingo (28), um homem, de nome e idade não divulgados, foi detido com uma faca dentro da escola Estadual José Bernardino Lindoso, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade.

Segundo informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem informou que estava com a faca por ele ser peixeiro. Porém, eleitores assustados ligaram para a polícia.

Apesar do homem tentar justificar o fato de estar com uma faca durante a votação, testemunhas relataram à polícia que o homem estaria procurando pela ex-esposa, mas ele negou o fato aos policiais.

Homem foi encaminhado ao 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no entanto a delegada de plantão não o prendeu por ele não ter ameaçado ninguém na escola. Também não havia pendências na Justiça do Amazonas em seu nome.

Leia mais:

Temer vota e diz que transição começa já na segunda-feira

TSE registra 1,9 mil urnas trocadas e 35 prisões em todo o País