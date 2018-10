Na Alemanha, mais de 70% dos brasileiros votaram em Haddad

Os números ainda devem ser auditados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato do PT, Fernando Haddad, superou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, em duas das principais cidades da Alemanha. Na capital Berlim, Haddad terminou a apuração com 73,7% dos votos válidos, o que corresponde a 1.557 votos a seu favor, enquanto Bolsonaro teve 557 votos, o que corresponde a 26,3% do total. As informações são da Agência Fórum.

A votação encerrou por volta das 17h no horário oficial da Alemanha, exatamente às 13h no horário de Brasília. Ainda em Berlim, foram registrados 77 votos em branco e 103 votos nulos. A cidade conta com 5.647 votantes, mas apenas 2.194 compareceram, resultando numa abstenção de 61,2%.

Em Colônia, a maior cidade do Oeste da Alemanha, a vantagem de Haddad foi menor chegando a 59,8% de preferência, ou seja, um total de 287 dos votos válidos a seu favor. Já Bolsonaro teve 40,2% de preferência, o que corresponde a 193 votos válidos.

Foram registrados apenas oito votos brancos e 21 nulos. Ao todo, Colônia conta com 1.236 votantes, mas apenas 509 foram às urnas. Os números ainda devem ser auditados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais:

Jovem é detido após fazer selfie em cabine de votação na Cidade Nova

Eleitora é presa por agredir mesária neste domingo (28)

Haddad diz que vai lutar até o fim e que não há nenhuma decepção