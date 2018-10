No Amazonas, Jair Bolsonaro teve 50,29% e Fernando Haddad 49,71%

Manaus - Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, teve 50,29% das intenções de votos, contra 49,71% de Fernando Haddad no Amazonas.

Até às 20h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia apurado 99,91% das urnas do Amazonas. Enquanto a diferença da vitória de Wilson Lima, contra Amazonino Mendes foi expressiva, no âmbito nacional a história é bem diferente.

Jair Bolsonaro foi o escolhido de 885.137 mil eleitores, enquanto Fernando Haddad recebeu 874.858 dos votos. A diferença de apenas 10,279 garantiu a vitória do candidato do PSL.

| Foto: Reprodução/ TSE

Conforme dados do TSE, no Amazonas, 29.341 pessoas votaram em branco, 118.613 anularam o voto e 518.669 eleitores preferiram abster.

A eleição foi considerada tranquila no Amazonas, grande parte dos eleitores escolheram o período da manhã para escolher o novo governador do Amazonas e o presidente do Brasil.

