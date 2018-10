Temer aguarda nomes da equipe de transição de Bolsonaro

A assessoria do Palácio do Planalto confirmou nesta segunda (29) que representantes do presidente Michel Temer já se reuniram, | Foto: divulgação





A Presidência da República aguarda o envio dos 50 nomes que vão compor a equipe de transição por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A assessoria do Palácio do Planalto confirmou nesta segunda (29) que representantes do presidente Michel Temer já se reuniram, por duas vezes, para tratar de transição, em Brasília.

De acordo com o Planalto, as reuniões ocorreram nas duas últimas semanas. O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), indicado para a Casa Civil, confirmou ter participado de reuniões em Brasília.

O governo de transição vai trabalhar em uma estrutura já organizada, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), localizado a 4 quilômetros do Palácio do Planalto. Pelo atual governo, o coordenador da equipe será o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

A equipe completa deverá ser nomeada nos próximos dias por meio de decreto presidencial.

De acordo com o Planalto, não há por enquanto solicitações, por parte de assessores de Bolsonaro, para disponibilizar a residência oficial da Granja do Torto.

Até a posse do presidente eleito, em 1º de janeiro de 2019, a segurança de Bolsonaro ficará sob responsabilidade da Polícia Federal. Só depois de empossado, ele terá sua segurança sob a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

