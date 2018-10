Braga defende Reforma da Previdência com 'justiça social'

Eduardo Braga vai iniciar seu segundo mandato como senador | Foto: divulgação





Brasília - Após ser reeleito para representar o estado do Amazonas no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) destaca a infraestrutura como uma das prioridades para o novo mandato e para os investimentos públicos federais. Em pronunciamento, o senador afirmou que é a favor da Reforma da Previdência, desde que haja "justiça social". Ele também deve votar a favor da Reforma Tributária.

Segundo ele, uma vez que a realização das reformas econômicas permitirem a retomada da capacidade de investir, o país deve se preocupar em recuperar a capacidade produtiva.

"Sem melhorar a infraestrutura, o Brasil não vai reduzir o seu custo operacional e, obviamente, ficará com falta de competitividade internacional", alerta.

Braga, que já foi presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura no Senado, afirma que o Brasil precisa fazer uma reforma da Previdência com “justiça social” e uma reforma tributária que traga a simplificação do sistema. Ele avalia que essas serão as bases para o país ser mais eficiente.

O senador acrescenta que seu mandato será voltado também para solucionar a questão da BR-319, rodovia federal incompleta que deve ligar o estado do Amazonas ao sul do país, barateando produtos para os amazonenses e facilitando o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus.

Eduardo Braga vai iniciar seu segundo mandato como senador. Ele foi eleito pela primeira vez em 2010 e foi líder do governo na Casa entre 2012 e 2014. Também foi vereador por Manaus (AM), deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e prefeito de Manaus e por duas vezes governou o Amazonas.

*Com informações da Agência Senado

Leia mais