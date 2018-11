Bolsonaro define pelo menos 15 ministérios em novo governo

Presidente eleito Jair Bolsonaro | Foto: Wilton Junior

Em reunião na terça-feira (30), a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) avaliou fusões em ministérios que podem chegar de 15 a 17 pastas. Atualmente, há 29 ministérios.



Além do superministério de Economia, que englobará Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e o da Agricultura, que juntará com o do Meio Ambiente, a Casa Civil também deverá se juntar a Secretaria de Governo, que será comandada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Ciência e Tecnologia, que terá como ministro o astronauta Marcos Pontes, será unido ao Ensino Superior. Também haverá a fusão do ministério da Infraestrutura com o de Transportes. Já o de Desenvolvimento Social unirá os Direitos Humanos e cogita-se uma mulher ligada a movimentos sociais para ocupar o cargo. Haverá ainda a fusão do ministério da Justiça com o da Segurança Pública, para onde se cogita o juiz federal Sérgio Moro.

Há uma dúvida em relação ao Ministério da Integração Nacional, se este deverá juntar o das Cidades e de Turismo. Permanecerão separados os ministérios da Defesa, Trabalho, Minas e Energia, Relações Exteriores, Saúde e o Gabinete de Segurança Institucional.

Equipe de transição

Os primeiros integrantes da equipe de transição governamental são das áreas consideradas mais "sensíveis" por Jair Bolsonaro: economia e infraestrutura.

A informação foi dada pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), oficializado ontem (31), como coordenador do grupo e futuro ministro da Casa Civil. Ele entregou uma lista ao ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), no Palácio do Planalto, com a relação das 22 pessoas que farão parte da equipe de Bolsonaro até o início do ano que vem.

"Há uma primeira lista de 22 nomes que foram apresentados, eles estão mais concentrados na área econômica por conta, evidentemente, das informações que a equipe do Ministério de Economia, liderada por Paulo Guedes, deve receber para fazer a preparação. Outra área sensível é área de infraestrutura, que já avançou, mas precisa avançar mais. Essas são as duas áreas que concentram maior número de técnicos", anunciou.

Após reunião, em coletiva de imprensa, Lorenzoni não informou quais foram os nomes escolhidos e disse que as informações serão divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (1º).



1) Casa Civil com a Secretaria de Governo - Onyx Lorenzoni



2) Economia (fusão de Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior) - Paulo Guedes



3) Defesa - General Heleno



4) Ciência e Tecnologia (com ensino superior) - Marcos Pontes



5) Educação, Cultura e Esporte



6) Agricultura e Meio Ambiente



7) Trabalho



8) Minas e Energia



9) Relações Exteriores (está em discussão se será um diplomata ou alguém formado em relações internacionais)



10) Integração Nacional (ainda não está definido, mas deve juntar com Cidades e Turismo)



11) Infraestrutura, juntando com Transportes



12) Gabinete de Segurança Institucional (talvez mude o nome para ministro de Segurança Institucional, ao invés de ministro chefe do gabinete) - deverá ser um nome ligado ao Exército



13) Desenvolvimento Social junto com Direitos Humanos (pode ser uma mulher ligada a movimentos)



14) Justiça e Segurança



15) Saúde

