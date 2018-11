Bolsonaro não confirma união de Meio Ambiente e Agricultura

Brasília (DF) - O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sinalizou nesta quinta-feira (1º), em entrevista a TVs católicas, que as pastas de Meio Ambiente e Agricultura vão permanecer como ministérios distintos após a reforma administrativa que ele propõe.

“Nós tínhamos uma ideia inicial, mas agora, pelo que tudo indica Meio Ambiente e Agricultura serão ministérios distintos”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que, se mantiver o ministério do Meio Ambiente, a pasta será comandada por “alguém voltado para a área sem ser xiita”. A expressão é a mesma usada por ele na semana passada, quando em transmissão ao vivo para redes sociais havia dito que poderia desistir da fusão do órgão com a Agricultura.

Para o presidente eleito, o País é o que “mais protege” o meio ambiente. “O que a gente defende é não criar dificuldade para o nosso progresso”, comentou.

Leia mais

'Moro ajudou a eleger Bolsonaro e agora vai ajudar a governar', diz Gleisi

'Está tudo na paz do Senhor. Paulo Guedes é meu ídolo', diz Lorenzoni