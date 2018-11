Governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão é preso pela PF

A um mês do fim do mandato, o governador do Rio Luiz Fernando Pezão (MDB) foi preso nesta quinta-feira (29) pela Polícia Federal, no Palácio Laranjeiras, sede do Governo do Estado. A ordem judicial é do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prisão tem relação com fatos revelados no braço carioca da Operação Lava Jato. O pedido partiu da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Pezão foi vice-governador do Rio na gestão Sérgio Cabral (MDB) entre 2007 e 2014. Cabral está preso desde novembro de 2016, condenado a mais de 180 anos de prisão. A Operação Lava Jato atribui ao ex-governador o comando de um esquema milionário de corrupção e propinas.

Em delação premiada, o operador do esquema Carlos Miranda acusou Pezão de receber R$ 150 mil mensais em propina durante o período em que foi vice-governador.

Outras prisões

O secretário estadual de Obras, José Iran Peixoto Júnior, e o secretário de Governo, Affonso Henriques Monnerat Alves Da Cruz, também foram presos.

Operação

A operação foi batizada de Boca de Lobo e tem a finalidade de reprimir os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, cometidos pela alta cúpula da administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Leia mais

Lava Jato apura desvios na construção da sede da Petrobras, na Bahia

Palocci faz novas denúncias de corrupção contra ex-presidente Lula