Vídeo: Nova Ministra Damares afirma que Jesus apareceu à ela em árvore

Damares afirma que viu Jesus em árvore | Foto: Reprodução/Youtube

Vídeo que viralizou está semana, mostra a nova Ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, fazendo um depoimento em uma convenção da igreja no qual ela participa.

A Ministra afirma no vídeo que Jesus apareceu para ela em "pé de goiaba". O fato em que ela se refere, é do momento no qual ela tentou suicídio depois de ter se envenenado.

Damares explica que implorou para que Jesus não subisse na árvore com medo de que ele caísse e fosse se machucar.

Veja vídeo: