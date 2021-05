Lula vence Bolsonaro nos dois turnos em 2022, aponta Datafolha

Já na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é sugerido, Lula aparece com 21% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 17% | Foto: Divulgação

Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira (12) pelo Datafolha mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do presidente Jair Bolsonaro nos dois turnos das eleições presidenciais de 2022.

Segundo o levantamento estimulado, quando os nomes são apresentados, Lula tem 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro.

Na sequência aparecem os nomes de Sergio Moro (7%); Ciro Gomes (6%); Luciano Huck (4%); João Doria (3%) e empatados, por último, Luiz Henrique Mandetta e João Amoêdo, com (2%). Das pessoas ouvidas, 9% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados e outras 4% afirmaram que estão indecisas.

Já na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é sugerido, Lula aparece com 21% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 17%, dentro margem do empate técnico; Já Ciro Gomes aparece com 1%. Outros candidatos, somados, aparecem com 2%. Brancos e nulos somam 8% e 49% dos entrevistados não souberam responder.

Em um eventual confronto no segundo turno, o petista novamente aparece na frente, com 55% das intenções de voto contra 32% do atual presidente da República. Lula “herdaria” os votos de Doria, Ciro e Huck, enquanto Bolsonaro ficaria com a maior parte do eleitorado de Sergio Moro.

Contra Moro, Lula reduziria a vantagem, fazendo 53% contra 33% do ex-ministro da Justiça. Já contra Doria a vitória seria ampliada em 57% contra 21% do atual governador de São Paulo.

A pesquisa eleitoral 2022 do Datafolha ouviu 2.071 pessoas de forma presencial em 146 municípios brasileiros nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

*Com informações da Gazeta do Povo

