Barroso aponta crime de responsabilidade em discurso de Bolsonaro

Brasília - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Superior Tribunal Federal (STF) rebateu, nesta sexta-feira (9), novas alegações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre ineficácia da integridade do sistema eleitoral brasileiro e do atual método de contagem de votos, por meio das urnas eletrônicas. Na ocasião, o chefe do Executivo chegou a ameaçar a realização de novas eleições no ano que vem caso elas não sejam "limpas".

Em nota, Barroso garantiu a realização do pleito e destacou que o ato de impedir eleições viola a Constituição Federal e configura crime de responsabilidade.

"A realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade", disse.

Já julgado como inconstitucional pelo STF, o voto impresso é uma das pautas levantadas por Bolsonaro desde o início de sua campanha eleitoral, ainda em 2018. Após a nota de Barroso, Bolsonaro reagiu chamando o ministro de "imbecil".

"Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo dos votos. É uma resposta de um imbecil. Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo, pessoal, é o nosso futuro e nossa vida. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude", retaliou.



Sem apresentar provas, Bolsonaro voltou a indicar fraude nas eleições, nesta sexta-feira (9), durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, alegando que Aécio Neves (PSDB) teria sido o real vencedor do pleito, à época. Leia abaixo a íntegra do posicionamento do ministro Luís Roberto Barroso:

" NOTA À IMPRENSA Tendo em vista as declarações do Presidente da República na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que: 1. Desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude. Nesse sistema, foram eleitos os Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Como se constata singelamente, o sistema não só é íntegro como permitiu a alternância no poder. 2. Especificamente, em relação às eleições de 2014, o PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. 3. A presidência do TSE é exercida por Ministros do Supremo Tribunal Federal. De 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. Todos participaram da organização de eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. 4. O Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao Presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve resposta. 5. A realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Brasília, 9 de julho de 2021. Ministro Luís Roberto Barroso " ,

Repercussão negativa

Além do presidente do TSE, outros parlamentares repudiaram as recentes afirmações de Bolsonaro. Foi o caso, por exemplo, do ministro do Superior Tribunal Federal Alexandre de Moraes que, por meio das redes sociais, criticou a posição do presidente no ataque a Barroso.

"Os brasileiros podem confiar nas Instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a Democracia e o Estado de Direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade", disse, ainda nesta sexta-feira (9).

No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) também manifestou-se contrariamente a quaisquer ameaças à democracia. Segundo ele, especulações de retrocesso à democracia não são aceitáveis.

Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira (9) que a realização das eleições em 2022 é “inegociável”, e que o pleito “não decorre da vontade” das autoridades políticas, mas da Constituição federal. | Foto: Divulgação

" A frustração das eleições próximas do ano de 2022 é algo com que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia evidentemente. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso neste sentido, e isso decorre não da vontade do presidente do Senado, Câmara, Congresso, República ou TSE. Isso advém da Constituição Federal à qual devemos obediência. Ela impõe eleições periódicas, sufrágio universal e voto direto e secreto. É o povo que manda no Brasil " , disse, em entrevista coletiva no Senado.

Ainda de acordo com Pacheco, as eleições são inegociáveis, e possíveis mudanças na votação devem ser discutidas de maneira democrática.

"O formato dessas eleições [...] é uma discussão que haverá de se ter com todos os personagens da República. É normal e fundamental que todos participem com suas opiniões sobre essa ideia, sem ataque a pessoas. Essa decisão não será feita pelo Poder Executivo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, e sim pelo Congresso Nacional através de uma Proposta de Emenda à Constituição", completou.

*Com informações da Agência Senado

