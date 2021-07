Com diversas lesões no corpo, Hasselmann nega violência doméstica

Segundo Joice, a última lembrança que tem é a de estar assistindo um seriado de televisão em seu quarto e, em seguida, ter perdido a consciência. Quando retomou os sentidos, após sete horas, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com um dente quebrado e queixo cortado. | Foto: Reprodução

Brasília - Vítima de diversas lesões no último fim de semana - sendo elas cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo -, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) nega a possibilidade de ter sofrido violência doméstica, e sustenta que sofreu um atentado. Até o momento, não se tem resposta sobre o autor das agressões.



Recentemente, o marido da parlamentar, o neurocirurgião Daniel França, passou a ser vinculado à agressão nas redes sociais. Joice rechaça veementemente essa versão, e diz que isso passou a ser a dito para “criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade” sobre o que aconteceu na madrugada do domingo passado.

Segundo Joice, a última lembrança que tem é a de estar assistindo um seriado de televisão em seu quarto e, em seguida, ter perdido a consciência. Quando retomou os sentidos, após sete horas, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com um dente quebrado e queixo cortado.

Joice afirmou que o marido foi quem a socorreu após a violência. Ela também contou que o médico costuma passar os finais de semana em Brasília, mas estava em casa com a parlamentar no dia do ocorrido. Os dois, porém, dormem em quartos separados. Joice afirma que França a levou para o quarto, fez curativos e ministrou os remédios.

" Daniel foi a primeira pessoa a me socorrer, a exigir que eu fizesse as tomografias. É uma canalhice tentarem envolvê-lo nesse episódio. Isso tem um intuito de criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade. Não vou permitir. Se (o agressor) fosse meu marido, filho, pai ou irmão, eu teria denunciado e colocado na cadeia. Qualquer um que me conhece minimamente sabe disso " , apontou

Investigações do caso

Logo após o ocorrido, a deputada contatou tanto a Polícia Legislativa quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para tratar do assunto. A Polícia Legislativa considera improvável que a deputada Joice Hasselmann tenha caído em seu apartamento no fim de semana, diante da extensão dos hematomas e escoriações.

Os policiais analisam as imagens das câmeras de segurança do prédio funcional onde a parlamentar mora para avançar em outra linha investigativa. Essa outra linha trabalha com a hipótese de que uma terceira pessoa tenha entrado no apartamento da parlamentar.

*Com informações do Metrópoles

