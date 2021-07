Denúncia de agressão contra Joice Hasselmann será encaminhada ao MPF

Com cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo, a parlamentar alega a possibilidade de ter sofrido um atentado. | Foto: Reprodução





Brasília - Após grande repercussão, a denúncia de agressão sofrida pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) será encaminhada ao Ministério Publico Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e também à Câmara dos Deputados. A afirmação foi feita pela promotora Gabriela Manssur, coordenadora da Ouvidoria da Mulher no Conselho Nacional do Ministério Público, em entrevista ao Metrópoles neste sábado (24).

"Como ela é uma autoridade, uma Deputada Federal, nós vamos encaminhar (a denúncia) para o Ministério Público Federal. Vamos encaminhar também para o Ministério Público do Distrito Federal que é o Ministério Público do local dos fatos, e também para a presidência da Câmara dos Deputados, de onde ela faz parte”, afirmou a promotora Gabriela Manssur.

A Ouvidoria da Mulher foi criada em maio do ano passado, em meio a pandemia provocada pelo novo coronavírus. O canal é especializado no recebimento de denúncias de violência contra a mulher. No primeiro ano de funcionamento, o órgão recebeu 880 denúncias do tipo.

Manssur recebeu na noite da última sexta-feira o depoimento da deputada, que afirma ter sido vítima de violência enquanto estava em sua própria casa. Com cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo, a parlamentar alega a possibilidade de ter sofrido um atentado. Segundo Joice, ela estava em sua residência com o marido, e a última lembrança que tem é a de estar assistindo um seriado de televisão em seu quarto e, em seguida, ter perdido a consciência. Quando retomou os sentidos, após sete horas, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet.

Por meio das redes socias, Joice chegou a falar a respeito do ocorrido com os seguidores na última sexta-feira (23).

" Agradeço a solidariedade de todos que, com empatia e respeito, se solidarizam comigo nesse momento difícil que atravesso com muitos traumas pelo corpo. Também manifesto meu desprezo aos fanáticos que, até nesse momento de dor, me atacam impiedosamente. Vou guardar apenas as palavras dos bons. Estou com muitas dores e sob efeito de medicação, então desde domingo minhas redes tem sido tocadas - em grande parte - com todo carinho pela minha equipe. Obrigada a vocês que me ajudam tanto e não deixam a peteca cair " , disse

Repercussão do caso

Recentemente, o marido da parlamentar, o neurocirurgião Daniel França, passou a ser vinculado à agressão nas redes sociais. Joice rechaça veementemente essa versão, e diz que isso passou a ser a dito para “criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade” sobre o que aconteceu na madrugada do domingo passado.

Joice afirmou que o marido foi quem a socorreu após a violência. Ela também contou que o médico costuma passar os finais de semana em Brasília, mas estava em casa com a parlamentar no dia do ocorrido. Os dois, porém, dormem em quartos separados. Joice afirma que França a levou para o quarto, fez curativos e ministrou os remédios.

Até o momento, não se tem resposta sobre o autor das agressões.

*Com informações do Metrópoles

