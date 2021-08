Privatização dos Correios será votada no Senado

Totalizando 286 votos a favor e 173 contra, a proposta encaminhada pelo governo federal autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. | Foto: Divulgação

Brasília - Aprovado pela Câmara dos Deputados na quinta-feira (5), o projeto que permite a privatização dos Correios chegará ao Senado nos próximos dias. (PL 591/2021). Totalizando 286 votos a favor e 173 contra, a proposta encaminhada pelo governo federal autoriza, entre outros pontos, a transformação da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) em uma empresa de economia mista, chamada de Correios do Brasil.

O parecer é de autoria de Gil Cutrim (Republicanos-MA), e também apresenta modificação na função da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também será responsável por regular os serviços postais.

Ainda de acordo com o substitutivo aprovado, o monopólio para carta e cartão postal, telegrama e correspondência agrupada continuará com a ECT por mais cinco anos, podendo o contrato de concessão estipular prazo superior. Segundo Cutrim, a medida é necessária para que "não haja atropelos na política de transição do antigo para o novo modelo de serviços postais". O contrato de concessão do serviço, a ser assinado após a privatização, poderá estipular um prazo superior a cinco anos.

Apesar do amplo apoio na Câmara, a proposta conta com um relativo entrave entre senadores. No dia da votação, a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou em Plenário que o presidente da República estava vendendo “mais um patrimônio nacional”.

" Os Correios brasileiros, patrimônio do povo. A Câmara aprovou a venda dos Correios. Mesmo essa empresa dando um lucro de R$1,5 bilhão. Não dá para acreditar, vendendo o nosso patrimônio. Eu acho interessante, a gente aprovou Refis de grandes e médios empresários. Vende-se o patrimônio do povo, que o povo construiu, uma instituição centenária " , disse a senadora.

Zenaide cobrou do governo explicação sobre o destino dos recursos que são arrecadados pela União com as privatizações.

"Para onde está indo esse dinheiro? Eu faço um apelo aqui para que a gente não venda o patrimônio do povo brasileiro. Nenhum empresário que tem empresa que dá lucro vende. Agora, acha direito o presidente da República vender aquilo que o povo construiu? Eu estou aqui indignada, porque eu não sei qual vai ser a próxima vítima" acrescentou Zenaide.

No Senado, tramita uma sugestão popular que pede que os Correios sejam retirados do programa de desestatização do governo federal.

Garantia aos trabalhadores

Por 18 meses após a privatização, os atuais empregados da empresa só poderão ser demitidos por justa causa. Os trabalhadores terão a oportunidade de aderir a plano de demissão voluntária em até 180 dias após a venda dessa empresa pública federal.

Além disso, a nova empresa não poderá fechar agências “essenciais” à prestação do serviço postal universal em áreas remotas do país, segundo o disposto no contrato de concessão; e deverá manter serviços de caráter social realizados pela estatal atualmente.

Hoje, os Correios contam com uma força de trabalho de 99.443 empregados e uma frota com 10 aeronaves terceirizadas, 781 veículos terceirizados e 23.422 veículos próprios, entre caminhões, furgões e motocicletas.

*Com informações da Agência Senado

