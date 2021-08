Lira garante análise do voto impresso pelo Plenário da Câmara

Segundo Lira, a proposta é polêmica e tem dividido o País, e, por essa razão, é preciso da análise dos 513 deputados para uma definição. Para ele, “a disputa já foi longe demais”. | Foto: Divulgação





Brasília - Nesta sexta-feira (6), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a votação sobre a PEC do Voto Impresso será retomada pelo Plenário da Casa, mesmo após rejeição de parecer por uma comissão especial mista, por 23 votos a 11, na noite desta quinta-feira (5). Segundo Lira, a proposta é polêmica e tem dividido o País, e, por essa razão, é preciso da análise dos 513 deputados para uma definição. Para ele, “a disputa já foi longe demais”.

" Para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar o voto impresso para o Plenário para que todos os parlamentares possam decidir, estes que foram eleitos pelo voto eletrônico, diga-se de passagem " , disse.

A proposta foi encaminhada pelo Planalto ainda em fevereiro, quando as movimentações pela urgência do voto impresso intensificaram-se após Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar fraude nas eleições de 2018, quando foi eleito presidente.

O presidente orquestrou a base na Câmara em prol da proposta, inclusive pondo em xeque as eleições em 2022 ao dizer que "sem eleição limpa, não haverá eleição".

Com isso, a partir de agora, o novo relator para a PEC do Voto Impresso será o deputado Raul Henry (MDB-PE). O nome do parlamentar pernambucano foi escolhido na tarde desta sexta-feira (6), depois que o deputado Junior Mano (PL-CE) declinou do convite para apresentar um parecer contrário à PEC na comissão especial que analisa a proposta na Câmara.

Manobra

Na tentativa de entregar a aprovação da matéria de interesse do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Lira poderá executar essa manobra regimental. Ele alega que o parecer da comissão especial tem caráter meramente “opinativo”, e não “conclusivo”.

Na noite dessa quinta, o substitutivo de apresentado pelo deputado bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR) foi rejeitado na comissão por 23 a 11 votos. A proposta previa contagem pública e manual de votos obrigatoriamente impressos.

Com a análise em plenário, a PEC do Voto Impresso precisa ser aprovada por três quintos dos deputados, o correspondente a 308 votos favoráveis, em dois turnos de votação. Caso seja aprovado na Câmara, o texto segue para apreciação do Senado, onde também deve ser analisado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.

Entenda a proposta

Criado originalmente pela deputada governista Bia Kicis (PSL-DF), o texto da PEC contou com modificações pontuais realizadas pelo deputado Filipe Barros (PSL-PR), algumas feitas um dia antes da volta dos trabalhos na Casa, após recesso. O principal objetivo da proposta é o registro de voto via cédula de papel para que, segundo seus apoiadores, traria eleições mais "transparentes".

Além disso, o relatório de Barros definia que a futura lei sobre procedimentos de votação teria aplicação imediata, ou seja, para as eleições de 2022. Em geral, regras eleitorais só entram em vigor se aprovadas um ano antes do pleito. No entanto, Bolsonaro chegou a declarar que, caso não seja adotado o voto impresso, não haverá eleições no próximo ano.

*Com informações da Agência Brasil

