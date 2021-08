Câmara discute desenvolvimento, emprego e renda pós-pandemia

A reunião será realizada às 14 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhada de forma virtual pelo e-Democracia. | Foto: divulgação





Brasília - Na próxima quinta-feira (12), o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realiza audiência pública sobre "Desenvolvimento produtivo, inserção internacional, emprego e renda". O encontro faz parte dos debates promovidos pelo Cedes sobre a retomada econômica e a geração de emprego e renda no pós-pandemia.

A reunião será realizada às 14 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhada de forma virtual pelo e-Democracia.

O estudo tem como relatores os deputados Da Vitória (Cidadania-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO). Segundo eles, no atual cenário de dificuldades de arrecadação, "pairam inquietações sobre o financiamento para a reestruturação necessária para um novo desenvolvimento do País e também quanto à manutenção de toda a sua infraestrutura e quanto às demandas pelos serviços públicos" no pós-pandemia.

*Com informações da Câmara

Leia mais:

Rejeitada por comissão, PEC do voto impresso caminha para o fracasso

Privatização dos Correios será votada no Senado

Órgão do AM passa a exigir comprovante de vacinação a servidores