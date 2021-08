Ministro Lorenzoni promete diálogo sobre "Sistema S"

Brasília - Nesta sexta-feira (6), o ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), descartou a possibilidade de cortes no Sistema S e prometeu, a presidentes das confederações, um maior diálogo sobre o novo programa de apoio ao trabalhador.

Relator da Medida Provisória (MP) 1.045/2021 – que prevê suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução da jornada e do salário –, o deputado federal Christiano Áureo (PP-RJ) incluiu, no parecer, o pagamento de dois novos benefícios: a Bolsa de Incentivo à Qualificação (BIQ) e o Bônus de Inclusão Produtiva (BIP).

O BIP seria custeado com recursos da União até 31 de dezembro de 2021 e pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem nos anos seguintes, utilizando-se de até 30% das receitas das contribuições sociais ao Sistema S.

Áureo retirou, no entanto, esse dispositivo que estipulava o financiamento do programa pelo Sistema S. A matéria estava na pauta de votação da Câmara dos Deputados dessa quarta-feira (4), mas não foi analisada.

*Com informações do Metrópoles

