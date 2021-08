Bolsonaro participa de nova motociata pelo já derrotado voto impresso

O presidente Jair Bolsonaro participou de passeio de moto em Florianópolis (SC) na manhã de hoje (7). Em um dos vídeos do passeio divulgados por Bolsonaro nas suas redes sociais, o presidente agradece o “apoio indescritível” dos participantes da motociata e das pessoas que esperaram por sua passagem pelas ruas.

O evento teve início na Via Expressa Sul da capital de Santa Catarina, onde foi marcado o ponto de concentração dos participantes do passeio. De lá, seguiram pelas vias da cidade.

Em um dos vídeos, enquanto ainda estava em um carro a caminho do ponto de concentração, Bolsonaro reforçou a defesa do voto impresso. “A democracia nasce do voto responsável e contabilizado. Nós todos, políticos, deputados, senadores, presidente, autoridades indicadas por políticos, temos o dever de ouvir a nossa população”, disse.

Na última quinta-feira, em sua live semanal, Bolsonaro explicou que a proposta não significa que o eleitor vai levar um comprovante de votação para casa. A ideia, segundo ele, é que uma impressora imprima o voto que ficará visível atrás de uma placa transparente e o eleitor confirmará o voto. Depois da apuração eletrônica, será feita a contagem dos votos para confirmar o resultado.

Apesar disso, o Superior Tribunal Eleitoral explica que o voto já é auditável e contado eletronicamente por um computador. Se a votação fosse contada manualmente, seria feita por pessoas, o que poderia abrir margem para fraude.

Este é o segundo dia de visita de Bolsonaro a Santa Catarina. Na sexta (6), o presidente visitou a cidade de Joinville, onde participou da entrega de dois caminhões doados pelo Exército ao Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Durante a cerimônia, Bolsonaro foi condecorado com a Ordem da Machadinha, comenda máxima dos bombeiros da cidade. Bolsonaro também se reuniu com um grupo de empresários de Joinville.

Em discurso após o evento de hoje em Florianópolis, Bolsonaro afirmou que amanhã (8) participará de novo passeio de moto, em Brasília, em homenagem ao Dia dos Pais.

Presidente chegando na motociata em Florianópolis pic.twitter.com/ZPwseOckJs — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) August 7, 2021





*Em Tempo e Agência Brasil

