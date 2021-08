Bolsonaro protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes

Bolsonaro afirmou, no último sábado (14), que pediria abertura de processo contra Moraes e o ministro Luis Roberto Barroso por considerar que eles estavam “jogando fora das 4 linhas da Constituição”. | Foto: Divulgação





Brasília - Em meio a tensões entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) protocolou no Senado, no início da noite desta sexta-feira (20), o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento foi levado por funcionários do Palácio do Planalto em nome do chefe de Estado.

Na ocasião, o chefe de gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, foi o responsável por recebê-lo. Até o momento, foi entregue apenas o processo contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro afirmou, no último sábado (14), que pediria abertura de processo contra Moraes e o ministro Luis Roberto Barroso por considerar que eles estavam “jogando fora das 4 linhas da Constituição”.

Segundo o presidente, o pedido seria encaminhado nesta semana. A ação do titular do Executivo federal ocorreu um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão do ex-deputado e dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para atacar a democracia.

Troca de farpas

Os desentendimentos entre Bolsonaro e o Judiciário não são de hoje. Nos últimos anos, desde o início de sua candidatura, o presidente proferiu ataques à instituição. A rixa, no entanto, ganhou ainda mais força após Bolsonaro ser incluído na investigação de cinco inquéritos, sendo quatro no Supremo Tribunal Federal e um no Tribunal Superior Eleitoral.

No início do mês, Alexandre de Moraes determinou a inclusão do presidente como investigado no inquérito que apura a divulgação de "fake news". O motivo são os ataques de Bolsonaro à urna eletrônica e ao sistema eleitoral. A decisão de Moraes atendeu ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE dois dias antes.

Tramitação

A tramitação do processo depende de Rodrigo Pacheco, que já chegou a afirmar que a análise do pedido "não é algo recomendável ao Brasil", após encontro com o ministro Luiz Fux, na última quarta-feira (18).