Senador Flávio Bolsonaro processará Witzel por falas na CPI da Covid

Manaus (AM) - Nesta sexta-feira (20), a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) divulgou nota informando que entrará com queixa de calúnia contra Wilson Witzel devido às declarações dadas pelo ex-governador do Rio de Janeiro à CPI da Covid. Ao responder a questionamento da Justiça a pedido da defesa do senador, Witzel negou referir-se a Flávio quando disse que os hospitais federais do estado “tinham dono”.

" Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, admitiu que não acusou, e por tanto não existe, qualquer irregularidade envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e os hospitais federais no Estado. A afirmação foi feita depois de interpelação apresentada pela defesa, que questionou declarações dadas por Witzel à CPI da Pandemia, no Senado Federal. Em função dos prejuízos causados à imagem do parlamentar, a defesa entrará com uma queixa crime contra o ex-governador " , diz a nota assinada pelos advogados Luciana Pires, Rodrigo Roca e Juliana Bierrenbach.

Explicação

A defesa do filho 01 do presidente fez o pedido de explicações baseada em reportagens. O juiz da 39ª Vara Criminal, Ricardo Coronha Pinheiro, deu prazo de 15 dias para que o ex-governador explicasse suas falas.

