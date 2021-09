João Doria recebe alta após passar por cirurgia

Por meio de nota, a assessoria do governador informou que a intervenção já estava programada | Foto: Divulgação

São Paulo - Nesta sexta-feira (3), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu alta do Hospital Albert Einstein, após passar por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. Doria estava internado desde a noite da última quinta-feira (2).

De acordo com boletim médico do hospital, assinado pelos médicos Sidney Klajner e Miguel Cendoroglo Neto, o governador “seguirá em repouso domiciliar”. Hérnia inguinal é um tipo de deslocamento de parte do intestino ou outro órgão abdominal por causa de uma abertura na parede abdominal na virilha.

Dores

Em coletiva de imprensa no dia 11 de julho, o governador disse que sentia dores na coluna, mas que resistiria ao desconforto até a data da cirurgia, anunciada anteriormente para 6 de agosto. O procedimento acabou adiado em razão da contaminação, pela segunda vez, do governador pela Covid-19.

“Eu estou acostumado com a dor, vou aguentar a dor, você disciplina a mente e o corpo para a dor, e aprendi com meu pai, não tem problema”, disse ele à época. Doria confirmou ainda que não se afastaria da condução do governo do estado.

