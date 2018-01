Denúncias contra Bolsonaro não impactam eleitorado, apontam analistas

Bolsonaro tem seguidores fiéis nas redes sociais | Foto: Marcelo Cadilhe

Uma publicação da Folha de São Paulo que trouxe à tona informações sobre a evolução do patrimônio do presidenciável Jair Bolsonaro mexeu com as redes sociais nos últimos dias. Analistas políticos apontam que, no entanto,o conteúdo da reportagem não deve causar grande impacto diante do eleitorado, no momento.

Para a agência Eurasia, apesar do aumento do patrimônio do pré-candidato e da família dele, ainda não foi provado movimentos ilícitos. Além disso, eles lembram que, no final do ano passado, O Globo já apontou que ele empregava parentes em seu gabinete.

Leia mais: Rodoviários paralisam 100% da frota e prejudicam 20 mil manauenses

Reportagens que mostrem algumas questões sobre os candidatos, principalmente aqueles que se destacam nos levantamentos eleitorais são comuns em um ano eleitoral e, conforme aponta a Agência Eurasia, dado o patamar de 17% que Bolsonaro tem nas pesquisas, haverá um aumento do investigações sobre o seu passado. Para os analistas ele deve virar alvo de adversários pelo crescimento que vem apresentando.



Ainda segundo analistas políticos, Bolsonaro possui seguidores fiéis nas mídias sociais e pode usar facilmente o argumento de que a mídia pró-establishment tem a intenção de atacá-lo. Aliás, movimento que ele já fez na véspera, ao afirmar, pelo Twitter, que é vítima de campanha "de assassinato de reputação de sua história recente protagonizada pela grande mídia".



Os analistas também comentam que a sua decisão de não se filiar ao Patriota e ir para outra legenda pequena, o PSL, também terá impacto praticamente nulo na sua performance nas próximas pesquisas.

Publicação da Folha de São Paulo



O patrimônio do deputado e candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) cresceu consideravelmente desde sua entrada na política, apontou reportagem do jornal Folha de S.Paulo. De acordo com a matéria, Bolsonaro e três de seus filhos, que também exercem cargos públicos, são donos de 13 imóveis com valor mínimo de 15 milhões de reais. Segundo o jornal, a maioria dos imóveis está localizada em áreas nobres do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca.



De acordo com as informações obtidas por meio de documentos de cartórios, todos os imóveis foram adquiridos nos últimos dez anos. Os bens dos Bolsonaro também incluem carros com valores de até 105.000 reais e aplicações financeiras de 1,7 milhão de reais.



Horas depois, Jair retuitou um post do blog Família Bolsonaro, que chamava as acusações do jornal de “mentira da esquerda amedrontada”. “As calúnias não param e outras, infelizmente, virão! A mais recentes acusam Jair Bolsonaro de ‘lavagem de dinheiro’ e de possuir, além de uma mansão em Angra dos Reis – RJ, outras duas na cidade do Rio de Janeiro que valeriam R$ 10 milhões.”







Leia mais:





Usuários do transporte coletivo tem mais uma opção de recarga



Sucuri de cinco metros encontrada na transamazônica agita redes sociais





cientista-descobre-caracteristica-unica-no-pirarucu