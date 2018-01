Megaesquema de segurança é preparado para o julgamento de Lula

Há quem o chame de “julgamento do século”. Em tempos de prisões e escândalos envolvendo meio mundo político, a classificação até soa precipitada para alguns. Pelo sim, pelo não, a rotina de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começa a ser alterada já nesta terça-feira (23). Tudo para a sessão que, no dia seguinte, às 8h30 da manhã, irá julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trânsito bloqueado, acessos limitados, grades de proteção por todos os lados e um megaesquema de segurança, com a participação de quatro mil policiais, vem sendo preparado em torno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no bairro Praia de Belas.

Os rumos que o processo eleitoral de outubro pode tomar estão nas mãos dos três desembargadores da 8ª Turma do TRF4. E desperta um alvoroço por todo o país. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro de R$ 2,2 milhões em primeira instância. O valor corresponde, segundo o Ministério Público Federal, a um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e suas respectivas reformas no condomínio Solaris. Tudo teria sido custeado pela empreiteira OAS, que teria dado o imóvel como propina em troca de favorecimentos em licitações. O ex-presidente nega que tenha aceitado o imóvel da empreiteira e apela, agora, em segunda instância, por sua absolvição.

Ícone do combate à corrupção e da renovação do poder no Brasil, Lula recorre à sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio por corrupção. Se condenado em segunda instância, o ex-presidente não poderá ser preso. A sanção só poderia ser aplicada depois de julgados todos os recursos.

O julgamento também não terá a presença de Bono Vox, vocalista do U2, como chegou a ser espalhado no Tweeter na semana passada. Isso rolou depois de o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, ter dito que todos os democratas do mundo estavam sendo convidados a acompanhar o julgamento a favor de Lula. Inclusive Bono. O artista, porém, não chegou a se pronunciar sobre o assunto. E se não vai ter artistas internacionais, vai ter transmissão ao vivo. Um link para quem quiser acompanhar a sessão, ato incomum em julgamentos da 8ª turma, estará disponível no Youtube (https://www.youtube.com/TRF4oficial).

E o MBL, Movimento Brasil Livre que liderou as manifestações pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, já preparou um carro de som. E pretende fazer um “CarnaLula” para comemorar o resultado – que já consideram contrários ao ex-presidente.

Outras manifestações pelo país, contrárias e em defesa de Lula, também estão sendo preparadas para acontecer já nesta terça-feira. A quarta-feira promete ser quente.

