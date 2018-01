Julgamento de Lula é assunto em sites de jornais internacionais

Julgamento de Lula é assunto na imprensa mundial | Foto: Reprodução

A poucas horas do julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em Porto Alegre, o caso é mencionado nesta quarta-feira, 24, nos sites de alguns dos principais jornais do mundo.



Para cobrir o julgamento na capital gaúcha, cerca de 300 jornalistas se credenciaram, dos quais 54 são correspondentes internacionais. O "Financial Times", por exemplo, afirma que o "Brasil ficará grudado à televisão" nesta quarta-feira para acompanhar o que descreveu como "o julgamento do século" no País.



O jornal britânico ressalta que a ambição de Lula de concorrer à eleição presidencial poderá ser frustrada se a condenação ao ex-presidente for mantida.Os sites dos norte-americanos "New York Times" e "Washington Post" trazem matéria da Associated Press afirmando que o "futuro de Lula depende de um apartamento numa cidade decadente", referindo-se ao tríplex no Guarujá que, segundo denúncias, pertenceria ao ex-presidente.



O jornal publicou artigo do codiretor do Center for Economic and Policy Research, Mark Weisbrot, em que diz que as provas contra Lula estão muito abaixo do padrão que seria usado seriamente no sistema judicial dos Estados Unidos.O espanhol "El País", por sua vez, diz em sua página que a decisão judicial de hoje sobre Lula marcará "o futuro político do Brasil".



Já o argentino "La Nación" destaca em seu site que Lula - que tem figurado como favorito nas pesquisas para a eleição presidencial - promete lutar "até a morte". O julgamento está previsto para começar às 8h30 (de Brasília).





