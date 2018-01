Clima é tranquilo no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula está

Lula chega ao Sindicato dos Metalúrgicos para assistir ao julgamento | Foto: Agência Estado

São Paulo - O clima na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço do Partido dos Trabalhadores e local que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva escolheu para acompanhar o julgamento no TRF-4, é tranquilo na manhã desta quarta-feira, 24.



A maior parte dos simpatizantes do líder petista acompanha, de um auditório no terceiro andar, o julgamento a partir de uma transmissão da TvT, a rede mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e Financiarios de São Paulo, Osasco e Região.

Já o ex-presidente se recolheu em uma sala menor, no segundo andar do prédio, com amigos, sindicalistas e políticos para acompanhar a transmissão.

Do lado de fora da sede do sindicato, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) bloqueou o acesso dos carros à frente da principal entrada do prédio para evitar acidentes.

Leia mais: