Lula foi um dos articuladores de esquema na Petrobras, diz relator

São Paulo - João Pedro Gebran Neto, relator no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, citou a influência de Lula sobre a nomeação de diretores da Petrobras e lembrou depoimentos de delatores.

"Há provas acima de razoáveis de que o ex-presidente foi um dos articuladores, senão o principal, de um amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que no mínimo tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte das propinas para o Partido dos Trabalhadores. Episódios como a nomeação de [ex-diretores] Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Jorge Zelada entre outros, não deixam margens de dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas."

Leia também: Relator respalda Moro e indica voto por condenação de Lula



Tríplex

Após uma hora e meia de leitura de voto, o relator João Pedro Gebran Neto começou a falar especificamente sobre a suposta reserva do tríplex de Guarujá ao ex-presidente Lula. Ele já rejeitou as preliminares encaminhadas pela defesa.

Para Gebran, tudo o que envolve o imóvel do Guarujá ocorreu de forma muito fora do padrão do mercado imobiliário.

O juiz lê longos trechos de depoimentos do processo a respeito da suposta reserva, reforma e decoração do imóvel para Lula.Todos esses relatos reforçam a expectativa de que o petista ficaria com o apartamento e o vínculo da cúpula da OAS com o caso.

Ele até agora ainda não deu a sua visão sobre esse ponto específico, mas indica que concorda com as teses da acusação e com a sentença do juiz Sergio Moro. Gebran deve votar pela condenação.

Leia mais

Jovem fica ferido após motorista capotar carro ao desviar de cachorro

Convictos de perdão, apoiadores de Lula continuam acampados em Manaus

Usuários de coletivos podem enfrentar novas greves em Manaus