Condenação de Lula dificulta, mas não impede sua candidatura este ano

Manaus - A candidatura de Lula poderá esbarrar na Lei Ficha Limpa, mas os advogados ainda dispõem de recursos legais para evitar que ele seja impedido. O petista lidera as pesquisas de intenção de voto até o momento. No último levantamento do Instituto Datafolha, divulgado no começo de dezembro do ano passado, dados demonstravam que Lula tinha entre 34 e 37% das intenções de voto para as eleições presidenciais 2018.

Em razão da votação unânime desta quarta-feira (24), não cabem embargos infringentes, uma outra modalidade de recurso que seria utilizado pela defesa de Lula e que poderia reverter a condenação.

O presidente da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Leandro Paulsen disse que o ex-presidente terá mandado de prisão expedido após o julgamento dos recursos. Segundo ele, a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em desvios na Petrobras é "inequívoca".

Gebran Neto, relator da apelação do ex-presidente, aprovou a condenação em primeira instância decidida pelo juiz Sérgio Moro e aumentou a pena do réu para 12 anos e um mês.



O deputado estadual do Amazonas e presidente estadual do PT, Sinésio Campos, disse que o resultado lhe causa insatisfação, uma vez que o tríplex no Guarujá não pertence ao ex-presidente Lula. “Já foi constatado que o tríplex, que gerou toda essa discussão e levou ao julgamento não pertence a ele. Esse resultado me causa estranheza”, disse.

Sinésio afirmou que está em São Paulo para uma reunião de avaliação do resultado do julgamento e que o Amazonas é grato ao ex-presidente. “A partir desta reunião, o partido irá decidir que rumos tomar. O que o Amazonas sente em relação ao ex-presidente é gratidão, principalmente por trazer mais investimentos e programas como o 'Luz para Todos' para o Estado”, finalizou.

Próximos passos

A sessão que julgou em segunda instância foi encerrada às 17h45, horário de Brasília. Segundo o TRF-4, a determinação da execução da pena só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos em segunda instância e ainda cabe recurso. A defesa de Lula tem dois dias a partir da publicação do acórdão (documento que oficializa a decisão) para apresentar embargos de declaração que pedem apenas esclarecimento da sentença.

De acordo com a assessoria do TRF-4, quando a condenação é por unanimidade, a execução da pena se dá após o julgamento dos embargos de declaração, que são analisados pela própria turma, esgotando o julgamento de segunda instância. Ao contrário dos embargos infringentes, os de declaração não permitem reverter condenação. Esse recurso concede apenas esclarecimento de ambiguidades, contradições ou omissões no acórdão.

Na primeira instância, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, decisão confirmada na segunda instância. Sua defesa, por sua vez, afirma que não há provas dos crimes, e que as provas da inocência de Lula foram ignoradas.

Já a prisão de Lula, só será possível após um novo julgamento, específico desse recurso, que será analisado pelos mesmos juízes. A defesa de Lula ainda poderá recorrer da condenação a mais duas instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Candidatura para presidência

Sobre Lula poder concorrer às eleições presidenciais deste ano, só será definido no segundo semestre deste ano. E isto será determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que irá analisar o registro de candidatura. O Partido dos Trabalhadores (PT) tem até o dia 15 de agosto para protocolar o pedido de candidatura e o TSE tem até 17 de setembro para aceitar ou rejeitar a mesma.

A Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de condenados por tribunal colegiado (como é o caso do TRF-4), permite que candidatos continuem disputando eleições caso ainda tenha recursos contra a condenação pendentes de decisão.

Lula comenta decisão em ato

“A decisão de hoje eu até respeito. O que eu não aceito é a mentira pela qual eles tomaram a decisão. Eles sabem que eu não cometi um crime. Não estou preocupado se vou ser candidato a presidente ou não", comentou em seu discurso ocorrido na noite desta quarta-feira (24) para manifestantes na Praça da República, já no centro de São Paulo.



Arthur Neto se pronuncia: 'Ninguém está acima da lei'

Em um áudio enviado à repórter Maysa Leão , o prefeito de Manaus e pré-candidato a presidente pelo PSDB, Arthur Neto deu seu pronunciamento sobre a condenação de Lula.

"Havia um delito, mas acima do delito havia uma organização criminosa formada para que se cometesse esse delito e, portanto, participante ela certamente de outros delitos ainda maiores, não somente a questão do triplex. Em segundo lugar, funcionou normalmente a Justiça. Cabem os recursos que agora são muito restritos para o ex-presidente Lula buscar ainda sua elegibilidade, mas é assim. (Espero que) o Brasil seja esse Brasil que a gente vê nascer, um Brasil onde ninguém fique impune se tiver o que dever. Nem presidente, nem governadores, nem prefeitos [...]. Ninguém está acima da lei", disse.

Bolsonaro comemora



O pré candidato Jair Bolsonaro comemorou a decisão em sua página oficial do Facebook e falou sobre pesquisas de intenção de voto após a condenação de Lula. "Os resultados agora vão mudar. Não podemos acreditar em pesquisas mentirosas".

No vídeo, Bolsonaro comenta sua pré candidatura e lista ex-presidentes que, assim como ele, não entendiam de economia e foram eleitos. "Dilma, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso trabalharam com equipes de economistas, nenhum deles entendia de economia".





Edição: Luis Henrique Oliveira





