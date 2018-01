Advogado entrega passaporte de Lula à Polícia Federal em São Paulo

São Paulo - O advogado Cristiano Zanin Martins entregou no final da manhã desta sexta-feira (26) o passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Polícia Federal, em São Paulo. Zanin, que defende Lula em vários processos, atendeu a determinação do juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília.



Leia também: Condenação de Lula dificulta, mas não impede sua candidatura este ano

Na quinta-feira (25), o magistrado atendeu a pedido da Procuradoria da República do Distrito Federal, que entende que o ex-presidente pode abandonar o país após Tribunal Regional Federal da 4 ª Região (TRF4) confirmar a condenação de Lula na ação penal envolvendo o triplex no Guarujá (SP) e aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e um mês de prisão.

O juiz deu prazo de 24 horas para que o documento fosse entrega à PF e determinou que o nome de Lula fosse incluído no cadastro de pessoas impedidas de deixar o país.

Lula viajaria à Etiópia nesta sexta-feira (26) para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para A

O advogado Cristiano Zanin Martins (à esquerda) entregou, no final da manhã desta sexta-feira (26), o passaporte do ex-presidente. | Foto: Rafael Arbex / Estadão

gricultura e Alimentação (FAO). O ex-presidente cancelou a viagem.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Cliente de boate no Centro de Manaus apanha e é preso com arma de fogo

Passageiro é esfaqueado durante assalto a ônibus em Manaus

'Justiceiro' mata ex-presidiário que praticava roubos no Mutirão