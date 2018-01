No RJ, Arthur Neto diz: “eu quero é a cadeira do Temer"

Sobre o evento desta segunda-feira, o prefeito Arthur Virgílio destacou, no Facebook, a importância de não se virar as costas para o Brasil | Foto: Mário Oliveira





Rio - O prefeito de Manaus e pré-candidato à presidência da República, Arthur Virgílio Neto, apresentou, nesta segunda-feira (29), o tema "Gestão pública e responsabilidade fiscal" no auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro. Durante o evento, Arthur Virgílio lançou o movimento “Vamos discutir o Brasil” e falou sobre as prévias do PSDB. Cerca de 200 pessoas assistiram o pré-candidato na ABI.

Arthur Virgílio aproveitou o espaço para destacar que apesar de ter proposto as prévias tucanas há mais de cinco meses, somente para o próximo dia 7 de fevereiro é que o presidente do PSDB e também pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, convocou reunião da executiva para validar as regras das prévias. De acordo com Virgílio, o PSDB deve aprovar as prévias durante o carnaval, o que vai prejudicar o debate sério sobre os problemas e alternativas para o Brasil.

Sobre o evento desta segunda-feira, o prefeito Arthur Virgílio destacou, no Facebook, a importância de não se virar as costas para o Brasil neste momento e utilizou-se das hashtags #VamosDiscutiroBrasil e #NãoFujadoDebate.

Acrescentou, ainda, que deve encaminhar, novamente, sua proposta defendendo um debate amplo com a possibilidade de todos os mais de 1 milhão de filiados votarem, não somente 30 mil como tem se falado nos bastidores do partido tucano.

Segundo o prefeito de Manaus, o PSDB fica no par ou ímpar para escolher candidatos paulistas. “Eu quero é a cadeira do Temer”, acrescentando que não quer ser vice de nenhum candidato.

Segurança Pública

Arthur Virgílio ressaltou, ainda, que é vexatória e humilhante a situação em que está a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, também, no que se refere à segurança pública.

Defendeu que é necessária uma ação contra a violência, contra as facções criminosas que interferem no País e na segurança nacional. “O Brasil vive uma fase pré-Escobar. É necessário que haja políticas sociais muito fortes. Trabalhos sociais claros. Os governos evitam até falar as falanges (nome de facções criminosas). Mas eu não tenho medo de enfrentar mais esta questão, a segurança pública”, frisou.

Ainda em relação ao tema, o ex-senador da República lembrou o caso da Amazônia, ressaltando que não há no País uma política para estas terras. O que facilita também o contrabando na fronteira. Além disso, afirmou que a Amazônia é a última alternativa de desenvolvimento possível no País.

Reforma

Para Arthur Virgílio, é necessário ter coragem. Senão, não se faz política. “Ou você tem coragem ou não faça política. Na vida tudo implica em coragem. Temos que ficar de um lado só, o meu lado é o da Reforma, se não o País vai falir gravemente”, disse, cobrando que se vote a Reforma da Previdência o quanto antes.

Ainda sobre o tema, o pré-candidato disse que não há vontade de se votar a reforma porque há nos políticos um medo de se perder a eleição. “Já ouvi até que não se vota a reforma por desculpa ética. Se diz: Não podemos votar, porque o governo Temer é corrupto. Se é isso, peça uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), mas se foi enviada a reforma à casa, vote, aprove a reforma pelo bem do nosso País”, pontuou.

“Vamos discutir o Brasil”

Na sede da ABI, Arthur Virgílio Lançou o movimento “Vamos discutir o Brasil” com o objetivo de tratar dos assuntos mais relevantes para os brasileiros. A ideia é que estes assuntos sejam discutidos abertamente por todos os segmentos sociais do País.

Arthur Virgílio defende que somente através da discussão, de debates, se chegará ao melhor para o País. “Discutir ideias, debater alternativas e despertar novas atitudes é o objetivo do movimento”. Ele acrescenta que “é preciso discutir a política econômica, as reformas, a liberação da maconha, entre outros temas deixados de lado pelos outros políticos por falta de coragem”.

“Arthur Virgílio é uma inspiração política para nós, jovens, porque é uma pessoa que nunca fugiu. E o que ele defende é exatamente isso. É a democracia, é disputar espaço através do diálogo, de todos os campos democráticos para que se esgotem todas as possibilidades e não ficarem mensagens mal entendidas”, disse o coordenador do Movimento Brasil Livre no Rio de Janeiro (MBL-RJ), Bernardo Sampaio.

Entenda as prévias

A proposta de se realizar eleição prévia no PSDB e debates entre os pré-candidatos do PSDB foi lançada pelo prefeito de Manaus e acatada pela direção da legenda. A previsão é que a eleição prévia seja realizada na primeira semana de março. A data da votação e dos debates ainda não foram confirmadas pela legenda.

Arthur Virgílio é pela terceira vez prefeito da sexta maior cidade do País, Manaus, foi deputado federal por três mandatos, senador da República e ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, no governo Fernando Henrique Cardoso. No Congresso Nacional, Arthur ocupou posições de liderança, sendo duas vezes líder do Governo FHC e por oito anos líder da oposição ao governo do presidente Lula.

Sobre sua experiência em gestão pública, Manaus atravessou 30 meses de recessão sem atrasar salário do funcionalismo público; possui o melhor Índice de Gestão Fiscal, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan); tem a mais sólida Previdência pública do país entre as capitais e Estados, de acordo com a Associação Nacional das Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) e possui capacidade de pagamento avaliada como AAA na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e na Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais.

