Lula nega envolvimento em suposta mesada da Odebrecht a Frei Chico

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento de mais de duas horas nesta segunda-feira, 26, à Polícia Federal, em São Paulo, sobre suposta mesada da empreiteira Odebrecht a Frei Chico, seu irmão. O petista negou envolvimento em qualquer irregularidade.



Em delação premiada, os executivos Alexandrino Alencar, ex-diretor de relações institucionais da empreiteira, e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, que chefiou o Setor de Operações Estruturadas, conhecido com departamento de propinas da empresa, disseram que Frei Chico recebia uma espécie de mesada.

Irmão mais velho de Lula e ex-militante do Partido Comunista, Frei Chico foi o responsável por despertar o interesse do ex-presidente pela política e iniciar o petista no mundo sindical.

Em junho do ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) enviou a investigação à Justiça Federal de São Paulo.

Defesa



A reportagem fez contato com a defesa de Lula, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.