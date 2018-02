Vanessa Grazziotin censura criação do Ministério da Segurança Pública

Senadora do Amazonas desaprovou medidas da Presidência da República | Foto: Moreira Mariz/Agência Senado

Brasília - Nesta terça-feira (27), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Medida Provisória de autoria da Presidência da República que criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A medida, no entanto, encontrou opositores, como a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que criticou também a intervenção federal no Rio de Janeiro em discurso no plenário do Senado Federal.

A senadora ressaltou que o interventor federal no Estado, o general de exército Walter Braga Netto, não sabe exatamente quanta verba terá disponível para as operações de segurança. Também de acordo com Grazziotin, o número de ministérios no governo Temer já chegou a 28, sendo que a primeira medida do presidente, quando assumiu o mandato, foi reduzir o número de pastas para 23.

Segundo Vanessa, a situação é extremamente grave porque “expõe as Forças Armadas brasileiras”.

“Todos ter muito respeito pelas Forças Armadas, mas essa medida desvia as Forças Armadas de sua verdadeira função e cria um ministério sem que lhe dê um centavo novo de recurso para enfrentar este grave problema”, criticou a congressista.

A parlamentar ainda ressaltou que as medidas adotadas no Rio de Janeiro têm o único objetivo de promover a imagem do presidente Michel Temer e de seus aliados.

Desde o dia 20 de fevereiro, o estado do Rio está sob intervenção federal, aprovada pelo Senado Federal pelo placar de 55 votos favoráveis e 13 contrários. A intervenção vai até o dia 31 de dezembro e dá poderes ao general Braga Netto para controlar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a administração penitenciária do estado, respondendo apenas ao presidente Michel Temer (MDB).

