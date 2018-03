Relator no STJ vota contra pedido de habeas corpus de Lula

Brasília - O ministro Felix Fischer, relator do habeas corpus preventivo de Lula no Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou por negar o pedido do ex-presidente para que seja impedida sua prisão após condenação em segunda instância.



“No meu entendimento não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade de que o paciente venha porventura iniciar o cumprimento da pena após o esgotamento dos recursos em segundo grau”, disse Fischer, após citar diversos outros casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dar suporte a sua decisão.

O pedido de habeas corpus preventivo de Lula, que tentava impedir uma prisão antes de se esgotarem todos os recursos na Justiça. O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva havia divulgado que esperava que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerasse sua inocência e permitisse que o povo o julgasse nas eleições de outubro.

Leia também: Barroso quebra sigilo bancário de Michel Temer

"Hoje tem um julgamento no STJ, não entendo bem essa questão jurídica, mas espero que as pessoas leiam o processo, leiam as acusações, leiam a defesa para que me declarem inocente e deixem o povo brasileiro me julgar em outubro", disse o ex-presidente em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador.



Lula pode ser impedido de concorrer ao Planalto se confirmada sua condenação em segunda instância. "Eu acredito que haverá nas instâncias superiores a preocupação em analisar o processo, eu não posso ser vítima de uma mentira contada pela imprensa, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo [juiz Sérgio] Moro."



Pesquisas



Apontado em pesquisas eleitorais como o favorito nas intenções de voto, se conseguir ser candidato, Lula afirmou que pode ganhar o pleito já no primeiro turno. "Quando fazem pesquisa, eu estou em primeiro lugar e sozinho eu ganho as eleições no primeiro turno", disse Lula. "É por isso que tem unanimidade hoje para que eu não seja candidato. Porque eu posso, primeiro, ganhar no primeiro turno. Se não ganhar, vou para o segundo turno e ganho no segundo turno."

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (6) mostra Lula liderando o cenário para a corrida presidencial com 33,4% (na escolha estimulada), seguido por Jair Bolsonaro (PSC), com 16 8%; Marina Silva (Rede), com 7,8%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 6 4%; e Ciro Gomes (PDT) com 4,3%. A entrevista de Lula foi feita antes da divulgação da pesquisa.

Prisão

Ao comentar o julgamento dos embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF-4), o petista disse que, se o processo terminar com sua prisão, ele deverá ser considerado um preso político. "Se não provarem um real na minha conta, um dólar na minha conta, uma telha na minha conta que não seja minha, eu terei que ser considerado um preso político e eles terão que arcar com a responsabilidade de prende a pessoa que foi o melhor presidente do Brasil."

Lula repetiu que "está candidato", porque ainda não foi confirmado em convenção do PT. "Se eles entenderam que devem evitar minha candidatura, eles façam isso e arquem com as consequências do que pode acontecer nas candidaturas", disse o petista.

O ex-presidente afirmou que "acredita" na Justiça e que por isso está recorrendo para reverter a condenação de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Adolescentes apreendidos são citados em 20 boletins de ocorrência

Morador de rua é encontrado morto em casa abandonada no Tancredo

Após matéria do Em Tempo, MPC-AM pede anulação do concurso da DPE