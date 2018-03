Morte de Marielle Franco é destaque na imprensa nacional e do mundo

| Foto:

Manaus - O assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL – RJ), ocorrido na última quarta-feira (14), abalou e mobilizou o Brasil, além de ter ganhado repercussão internacional. Na tarde desta sexta-feira (16), homenagens à vereadora e protestos pedindo justiça foram registrados em várias capitais do país.



Em Manaus, a notícia repercutiu entre a classe política na manhã da quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), quando o deputado Serafim Corrêa (PSB) pediu, na tribuna, um minuto de silêncio em homenagem a Marielle. O parlamentar lamentou o ocorrido e afirmou que a violência é crescente em todo o Brasil.

“Lamentavelmente, a vereadora Marielle Franco, que era ativista, socióloga, uma pessoa de luta, foi executada. Ela e o motorista que estava ao seu lado. Quando isso acontece com alguém que atua na causa, tem um eco maior. É lamentável a violência no Rio de Janeiro e em outras cidades, inclusive em Manaus”, disse.

Leia também: Após morte de Marielle, Europa pode suspender acordo com Mercosul

Em Manaus, cerca de 200 pessoas realizaram um ato em homenagem à Marielle Franco. A manifestação foi organizada pelo Coletivo Rosa Zumbi, corrente interna do PSOL, no Largo São Sebastião, no Centro.

Morte da Vereadora também contou com ato de protesto em Manaus | Foto: Lucas Vitor Sena

Integrante da mesma legenda, o membro do Conselho de Ética do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), João Victor Tayah, alega que a morte da colega foi um ataque à ordem democrática e representa uma mensagem de intimidação a todos que sonham com uma sociedade mais ética, justa e igualitária.



“A morte de Marielle está sendo objeto de fala até dos deputados do Parlamento Europeu porque ela, uma negra, pobre, saiu de uma favela para se tornar Mestre em Sociologia e ser eleita a 5ª vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro. Dedicou sua vida inteira no combate à corrupção e às desigualdades e possivelmente foi morta em decorrência disto. Vivemos tempos sombrios, de avanço do fascismo e de retrocessos sociais”, completou.

O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias (COMDIHPIM) da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Sassá da Construção Civil, também se pronunciou sobre o crime. Para ele, uma das motivações que levaram à morte da vereadora foi seu trabalho em defesa dos Direitos Humanos e a Justiça Social.

“Como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da CMM, sei que algumas pautas que defendemos não são bem vistas por muita gente. Marielle não concordava com muitas coisas que aconteciam e lutava para mudar isso”, afirmou Sassá.

De acordo com o sociólogo Carlos Santiago, os casos de violência no Rio de Janeiro são um reflexo da história do país. “O Brasil foi construído com exclusão social, com violência estatal policial, com intolerância de credos e de manifestações de pensamento. Somando-se a tudo isso, a corrupção que desvio recursos que deveriam ir para as políticas de inclusão social”, disse.

Repercussão internacional

Ainda na última quinta-feira (15), cerca de 50 deputados do Parlamento Europeu endereçaram à vice-presidente da Comissão Europeia um documento que pedia a suspensão imediata das negociações para um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul por conta do assassinato da vereadora.

O documento destacava a participação de Marielle Franco como relatora da comissão municipal criada para fiscalizar a intervenção militar na cidade do Rio de Janeiro. A carta exigia, ainda, que o Brasil investigasse o crime “de forma independente, rápida e exaustiva que permita alcançar a verdade e a Justiça”.

Além do parlamento, a notícia repercutiu também na imprensa internacional. O jornal espanhol El País começou a matéria sobre a morte da vereadora com "A onda de violência que sacode o Rio de Janeiro subiu mais um degrau". Outro exemplar espanhol, El Mundo, citava a vereadora como uma das maiores críticas à intervenção federal no Rio de Janeiro.

O inglês The Guardian destacou a participação de Marielle como a 5ª mais votada nas últimas eleições e ressaltou os protestos organizados em todo o país.

Leia mais:



Após morte de Marielle, Europa pode suspender acordo com Mercosul

Saiba o direito ao dano moral para vítimas de violência doméstica

Renovação da CNH vai exigir novo curso e prova teórica